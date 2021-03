“La matriz no corresponde a un copia y pega”: Secretaría de Infraestructura

La Secretaría de Infraestructura aclaró al Concejo Distrital de Cartagena y a la que la matriz de riesgo estructurada dentro de la Licitación Pública No. LIC-SID-UAC-001-2021, fue elaborada con base a los lineamientos establecidos por el manual de Colombia Compra Eficiente para la asignación, tipificación y valoración del riesgo, los cuales son los mismos lineamientos que rigen las matrices en las diferentes entidades estatales de Colombia.

“Los riesgos estimados en la matriz publicada corresponde a riesgos propios de contratos de obra pública de malla vial, independientemente del costo de la obra y del tipo de proceso: Licitación, selección abreviada, mínima cuantía”, aseguró la Alcaldía.

Según la administración distrital, la matriz publicada no corresponde a un copia y pega, y el error de transcripción al que se ha hecho referencia no afecta en nada la planeación, transparencia y objetividad del proceso que se está desarrollando. “Son errores de forma, no de fondo, que no desnaturalizan el riesgo allí asignado ni el tratamiento de los mismos” agregó la Secretaría de Infraestructura.

Finalmente, esa dependencia manifestó que no ha recibido ningún tipo de observación respecto a la matriz de riesgo, sin embargo, aclaró que se tomarán las medidas administrativas que se estimen procedentes para enmendar el error de forma que se puso de presente.