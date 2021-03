En Santa Marta, bolsas de agua aumentan sus precios por escasez de plástico

La crisis de agua potable en Santa Marta parece no tener fin. A los dolores de cabeza que tienen los samarios por no contar con el preciado líquido en optimas condiciones, se le suma el pago, diario o semanal, de pacas (paquetes) de hasta tres bolsas de agua por 5 litros.

Estos paquetes con agua que calman la sed y solucionan la preparación de los alimentos en la ciudad, tenían un valor de $2.000 pesos, sin embargo, en los últimos días, los vendedores, que se pasean por las calles y callejones de la ciudad, ya reportaron el alza de $1.000 pesos. Quedando así en un valor total de $3.000 pesos que se siente en el bolsillo de las familias.

“¿A qué se debe el incremento?”, se preguntan los samarios en las redes sociales, y en este sentido Jemmy Bello, vocera de empresas empacadoras de agua en la capital del Magdalena, señala, que efectivamente “hay un incremento en el valor de las pacas de agua. Estaba a $2.000 pesos, pero a raíz de un incendio que sucedió en Texas, en una de las mayores productoras de plástico, se ha generado una crisis o una escasez de plástico que nos ha afectado en Colombia”.

Indica Jemmy, que por la actual coyuntura de la pandemia por el COVID-19, el plástico es tomado como elemento de prioridad para elaborar instrumentos médicos necesarios para afrontar la crisis sanitaria, dejando a las empresas empacadoras de agua sin materia prima para esta labor que tiene que ver con desechables.

“Hay un incremento en la materia prima que es el plástico, es casi del 75% y, al parecer, no tienen en estos momentos un tope, por ejemplo, hoy no nos pueden decir que no va a subir más el valor del plástico”, precisó.

Añade que, si las empresas que les distribuyen a ellos el plástico continúan aumentando los valores, también se vería reflejado en el bolsillo de los samarios que adquieren el agua para el consumo en bolsas.