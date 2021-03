Miércoles 10 de marzo, las noticias más importantes de Armenia y el Quindío

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

En Armenia, las autoridades están preocupadas por los adultos mayores de 80 años de edad que no tienen EPS y que no han podido ser contactados para hacer parte del proceso de vacunación contra La Covid-19

La jefe de la oficina de aseguramiento en salud de la alcaldía de Armenia, Luz Marina Correal, manifestó que adelantan el proceso de los pobres no afiliados a EPS.

Precisamente en cuanto a la actualización de la base de datos de los adultos mayores de 80 años priorizados para la vacunación de 35 solo han actualizado 5 y son los que enviaran a Red Salud para el respectivo agendamiento de vacunación.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

4987 vacunas contra La Covid-19 han sido aplicadas en el departamento del Quindío, según cifras del ministerio de Salud.

La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Salud, informó que fueron asignadas 8 mil vacunas de Sinovac para inmunizar a la población adulta mayor de 80 años contra la COVID-19. De las entregadas, 2.800 las distribuyeron entre las diferentes IPS de la ciudad, las cuales ya tenían un agendamiento previo desde el portal MiVacuna

La NUEVA EPS inmunizará en Quindío, 3.319 afiliados contra el COVID 19, de 80 años y más, de los cuales 2.687 afiliados son de Régimen Contributivo y 632 de Subsidiado. En Armenia el número de afiliados inmunizados será de 2.832 personas.

En el departamento del Quindío se reportaron 46 casos positivos para Covid-19, Además se presentaron cinco fallecidos por la pandemia todos en Armenia, 4 hombres y una mujer entre los 61 y los 85 años de edad.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

No paran los casos y denuncias por la inseguridad en la ciudad de Armenia, en este caso los ciudadanos manifiestan su preocupación por los continuos robos y atracos en los puentes de la segunda, sector del centro comercial Bolívar y de la Escuela de Administración a cualquier hora del día, piden mayor presencia de las autoridades en la zona.

A través de redes sociales, el músico Felipe Morales que recordemos le robaron los dos acordeones de su vehículo en el sector de la iglesia San Francisco en Armenia está solicitando que le devuelvan los instrumentos que son su herramienta de trabajo, también pide a los ciudadanos y autoridades que si vieron algo o hay alguna cámara de seguridad que haya captado el hecho para que lo informe oportunamente.

En las dos últimas semanas se han registrado 12 hurtos de tapas de alcantarillas en Armenia

El gerente de Empresas Públicas de Armenia, Jorge Iván Rengifo, evidenció la problemática en cuanto a los hurtos sistemáticos de tapas de alcantarillas, contadores y sumideros en los que se trataría de una banda de delincuencia organizada, la cual está afectando la infraestructura de la ciudad y de la entidad.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

La Sijín de la Policía recuperó once motocicletas y dos vehículos que habían sido hurtados en diferentes municipios del Quindío, la mayoría de operativos se cumplieron en Armenia en los barrios La Fachada, Simón Bolívar, Bosques de Pinares.

Mientras que en el municipio de Montenegro, la Policía capturó a un hombre de 21 años de edad que minutos antes se había hurtado 15 sombreros avaluados en 490 mil pesos de un local comercial en esa localidad.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Policía del Quindío envió Solicitud al Consejo Superior de la Judicatura para revisar casos de reincidentes de delitos

La preocupación radica en que capturados por porte ilegal de armas quedan en libertad y tiempo después cometen homicidios lo que agrava la situación de criminalidad.

Frente al panorama, el coronel José Luis Ramírez, comandante de la Policía del departamento, aseguró que establecieron la solicitud para que se revisen los procesos en general porque muchas de las personas capturadas tienen antecedentes o hacen parte de grupos delincuenciales.

Caracol Radio consultó al Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío quienes esperan la solicitud de manera formal para pronunciarse al respecto.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

A través de un video en Instagram una joven mujer de Armenia denunció ser acosada por su excompañero sentimental, utilizando perfiles falsos en Facebook y WhatsApp, la mujer siente temor por lo que este hombre pueda hacerle por eso solicitó ayuda y orientación frente a la situación de vive y el riesgo que pueda enfrentar, a través de Caracol Radio pudimos contactarla con la secretaria de familia del Quindío para que asesoren a la joven

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

El director nacional del Invías, Juan Esteban Gil realizó visita nocturna a las obras complementarias del cruce de la cordillera central túnel de la línea entre Quindío y Tolima, obras que estarían listas en mayo de este año

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Habitantes del municipio de Córdoba llamaron la atención de las autoridades locales y regionales para agilizar las soluciones de los daños de la vía principal afectada por la creciente del río Verde que se llevó parte de la calzada hace una semana.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

8 mil millones de pesos se han invertido en la descontaminación de las fuentes hídricas de Armenia

El gerente de Empresas Públicas de Armenia, Jorge Iván Rengifo, informó que este año 2021 esperan intervenir 13 puntos de vertimientos. Resaltó que con horizonte de 30 años y una inversión de 531 mil millones de pesos, avanza el respectivo plan.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

23 comparendos impartió SETTA en operativos realizados en las últimas horas en el centro de Armenia a vehículos mal parqueados.

El 11 de junio, es el primer vencimiento para el pago del impuesto vehicular en el Quindío que corresponde a las placas 000 a la 400

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Las autoridades ambientales en el Quindío alertan por la presencia de cazadores de fauna silvestre que están llegando de otras regiones

El director de la CRQ, José Manuel Cortés explicó que en los municipios de Pijao, Génova, La Tebaida, Quimbaya, Circasia y Filandia en el sector de Barbas Bremen son los sectores donde más se ha evidenciado esta práctica donde la guagua loba es la especie más amenazada, por eso incrementarán en 200 los puntos de control ambiental en el departamento.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

El departamento de prosperidad social en el Quindío realizará un proceso de transición ante sisbén IV

El director de la entidad en el departamento, Héctor Marín, fue claro en que no va a generarse retiros sino que será un proceso de transición a la nueva metodología.

Dijo que en redes sociales hay noticias falsas respecto al tema por lo que envió un mensaje a los ciudadanos a dirigirse a los canales oficiales para confirmar la información.

Señaló que el proceso es gratuito y no hay intermediarios en formularios porque no existen inscripciones ya que todo es por convocatoria. Invitó a los ciudadanos a no caer en dichos engaños para incluirlos en diferentes fases del sisbén

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Tranquilidad en proceso investigativo de la gerencia de la Contraloría por el pago de horas extras a docentes

Así lo dijo el hoy diputado Álvaro Arias quien en la administración anterior fue secretario de educación por lo que se adelanta medidas cautelares ante este hecho.

Manifestó que fue un programa de articulación que se adelantó con el Instituto Técnico, Intec de Roldanillo, para cursar programas técnicos durante los grados 10 y 11.

Precisamente el instituto ubicó docentes que laboraron días sábados y es el ente de control quien cuestiona los términos en los que se ejecutó dicho programa, pero confía en que con las explicaciones dadas se supere dicha situación.

Fue claro en que el programa se ejecutó de manera integral y que está tranquilo para brindar la información que requiera la Contraloría para dar la claridad respectiva.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Los voceros de Acodrés reiteraron el llamado a los empresarios del sector gastronómico y a los usuarios y visitantes de los restaurantes a que se bien cambiaron los protocolos, el uso correcto de tapabocas, la distancia física y respetar los aforos son claves ya que la pandemia sigue.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Con una corona fúnebre en forma de cruz, algunos hinchas del Deportes Quindío adelantaron una inusual y polémica protesta en la sede del equipo de fútbol por los malos resultados deportivos,

Con una Cinta morada con el letrero “nos enterraron en la B, y una especie de carta, los hinchas pertenecientes a la banda Trabuca adelantaron esta manifestación

William Grisales líder del grupo que lideró esta protesta fue claro en manifestar que no se trata de una amenaza sino un entierro simbólico del equipo cuyabro y además llamar la atención de las autoridades locales que parece no les importará el equipo cafetero con malos resultados en los últimos 20 años.

Desde la secretaria de gobierno de Armenia anunciaron investigación sobre esta inusual polémica más allá de que este grupo de hinchas dice que no es amenaza, aún no hay pronunciamiento de las directivas del Deportes Quindío sobre estas manifestaciones.