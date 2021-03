En Anserma toman medidas ante violación del toque de queda por menores

El alcalde de Anserma en compañía de funcionarios de la Secretaría de Gobierno, la Comisaría de Familia, la Personería, el Comité de Entidades Religiosas, la Policía, la SIJÍN y el CTI, realizaron recorridos por el municipio en horas de la noche para verificar el incumplimiento del toque de queda por parte de varios menores de edad, lo que ha generado inconformidad en la comunidad.

De acuerdo con el alcalde Alejandro Londoño, además de exceder los horarios, también se evidenció el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas, por lo que varios de estos jóvenes y adolescentes fueron llevados a un centro de atención donde recibieron, al igual que sus padres, asesoría en cuanto al control de las normas y el manejo de la disciplina.

“Los hijos primero son responsabilidad de la familia, luego los cobija la sociedad y luego el estado a quien estamos representando, hemos encontrado por ejemplo que muchos de estos menores pareciese que no tienen la familia, que no los cobija la sociedad y queda la responsabilidad del estado, estamos en esa tarea con el acompañamiento de las autoridades garantizando los derechos de los menores, pero también haciendo un llamado a los padres de familia, que muchos de ellos hoy no saben dónde están sus hijos y es responsabilidad de todos cuidarlos”, resaltó el mandatario.

Otro de los señalamientos que resaltó, es que este municipio está en riesgo frente al delito de trata de personas, por lo que situaciones como las que se han evidenciado, ponen en alto nivel de vulnerabilidad a los menores que incumplen con las restricciones.

