Pequeños caficultores afectados ante la falta de relevo generacional

La falta de cambio generacional en los productores cafeteros, puede estar empezando a verse reflejado en el cambio de cultivos de pequeños productores, debido a que su población está envejeciendo y buscan maneras más fáciles de mantenimiento para continuar trabajando el campo

“Varias familias que están reemplazando el café por cacao, por cítricos o por plátano, porque la economía de las familias se ha visto afectada y no sé si es por desconocimiento, no sé si es por terquedad que dicen que como no hay quien trabaje el campo, la mayoría de gente del campo es de mucha edad, entonces no se tienen las fuerzas suficientes para sacar una producción adelante y sale supremamente costoso sacar el café hasta llevarlo a una compra venta o hasta procesarlo”, explicó Martha Mayrene Pineda, líder de la Asociación Mujer y Café de Caldas.

Señala que según la variedad del cultivo de café, las condiciones y cuidados son diferentes, sin embargo productos como el plátano son más resistentes a los suelos y en consecuencia su manutención es más sostenible.

Asegura que puede no ser significativo hoy en día el número de familias que han cambiado sus plantaciones, sin embargo al hacer un balance de los que ya han cambiado de producto y las proyecciones, los pequeños cafeteros serán en gran parte a futuro, solo agricultores.

Le puede interesar:

Hallaron con vida a uno de los jóvenes desaparecidos en Antioquia

En Manizales buscan a más de 100 personas no afiliadas al SGSSS

Entérese de todas las noticias de Manizales y el Caldas. Síganos en Twitter como @caracolcaldas y en Instagram @caracol_manizales y sintonícenos en el dial 1180AM.