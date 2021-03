Presidente del Concejo de Cartagena salió positivo para COVID-19

A través de un comunicado a la opinión pública, el presidente del Concejo Distrital de Cartagena, Wilson Toncel Ochoa, informó que dio positivo para COVID-19, luego de realizarse las pruebas correspondientes.

"Para la gloria de Dios y gracias a su protección, hasta el momento he presentado síntomas leves, me encuentro aislado cumpliendo los protocolos. Mi condición de salud me permite continuar sirviéndole a Cartagena desde la virtualidad, asistiendo a las sesiones remotamente", dijo el cabildante Toncel.

Así mismo, el concejal descartó un contagio masivo en el interior de la corporación, e hizo un llamado al autocuidado, para todas aquellas personas que aún no creen en el virus. "Solo hemos resultado positivos la jefe de la oficina jurídica y yo", agregó.