En Cartagena piden resultados a la Fiscalía tras un caso de agresión

Tres meses han pasado desde que Karina Bermúdez Saltarín, una joven de 23 años, fue víctima de una brutal agresión a manos de un hombre en el barrio Nuevo Bosque de Cartagena.

Producto de este grave hecho, la mujer recibió varias puñaladas con pico de botella que hoy, lamentablemente dejaron secuelas como la afectación en algunos nervios de la cara. Hasta el momento, Álvaro Javier Fonseca Gómez, el presunto responsable del caso, no ha sido judicializado.

"Hasta el momento la fiscal no me ha dicho más nada, a mí me citaron a Medicina Legal el mes de febrero y de ahí no se han comunicado más conmigo, no me han dicho cómo va el caso. Yo plata no quiero, lo que busco es que él pague porque casi me muero, y si hubiera fallecido ni dinero ni nada", expresó Karina.

No se sabe cuándo habrá audiencia sobre el proceso, mientras tanto, allegados a esta joven rechazan que el supuesto autor, tenga una vida normal y ni siquiera haya ofrecido disculpas.