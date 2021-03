Juliana Angulo: una mujer que combina ser policía y madre

Desde el Comando de Policía Bolívar, son exaltados los retos personales que asumen a diario las mujeres policías en Bolívar, y por ello fue reconocida una mujer, de tantas heroínas que existe en esta unidad, que ha optado por romper barreras, recorrer nuevos caminos, apostando por mostrar otras formas de amar y ser amada, trabajando por la seguridad y convivencia ciudadana.

Con su característica sonrisa y amabilidad, la Patrullera Juliana Angulo Picot, nos recibió en su oficina donde labora como integrante del Grupo GAULA en la ciudad de Cartagena, para compartirnos su historia de vida, experiencia, luchas, sueños y proyectos.

Toda profesión se inicia con un sueño y continúa como un reto. Y sí a esto le sumamos lograr el balance perfecto entre ser mujer, madre, esposa y policía, puede ser una combinación interesante y hasta peligrosa.

Juliana Angulo Picot es una cartagenera, de 38 años, que trabaja desde hace 12 años en la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión (GAULA Bolívar). Su labor le ha traído diferentes reconocimientos en la institución.

"Durante mi trayectoria en el grupo GAULA Bolívar me he desempeñado como investigadora e inteligencia y actualmente en el área de prevención y educación ciudadana. Dentro de esas facetas han sido muchos mis reconocimientos en la institución, tales como 109 felicitaciones en mi hoja de vida y 8 condecoraciones, he sido postulada a Corazón Verde; y he sido nombrada como personaje del año. Por mi buen desempeño fui designada de comisión al exterior como docente policial, para capacitar a los policías del país hermano de Honduras".

Conjugar el tiempo entre ser madre y dedicarse a una profesión tan sacrificada y compleja, siendo durante algunos años estereotipada como “trabajo para hombres, no ha sido sencillo.

“Es difícil ser policía, madre y esposa, sobre todo por el horario, levantarme desde las 4:50 de la mañana para atender sus labores como madre, esposa y policía, llegar a casa para ayudarles con las tares virtuales y atender a mi esposo y cumplir con la misionalidad de la Policía Nacional, es muy sacrificada”, detalló Juliana.

El 10 de enero del 2009, Juliana Angulo Picot inició su camino en la Policía Nacional, logrando culminar sus estudios en la Escuela de Formación de Policía el 10 de octubre del mismo año, en la escuela de formación Carlos Eugenio Restrepo en la Estrella (Antioquia). Pero sus sueños no han terminado ahí, pues, Juli como la llaman sus familiares y amigos de cariño, también es enfermera.