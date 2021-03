Un taxista evitó un atraco al norte de Armenia

Y es que no paran los hurtos en la ciudad de Armenia, donde no escapa ningún sector y el transportador no es la excepción, Juan Carlos García presidente de la asociación de transportes del Quindío reiteró el llamado a las autoridades para incrementar los operativos y requisas en todos los barrios ya que los delincuentes no perdonan ni lugar ni hora para cometer los robos

De acuerdo con el coronel José Luis Ramírez, comandante de la Policía del Quindío, el taxista se percató del intento de hurto por lo que en el barrio la Castellana de la ciudad descendió del vehículo huyendo del hecho y en esos momentos uno de los presuntos delincuentes disparó un arma de fogueo que por fortuna no alcanzó a herirlo. Durante el año 2021 han sido capturadas 59 personas por el delito de hurto.

El coronel dio a conocer que en cuanto a denuncias de hurto a personas se han registrado 409 denuncias frente a 597 del año anterior.