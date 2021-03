Desarme barrial "Celeste" propuesta de la Iglesia Católica

Es el caso de Celeste, la pequeña de 18 meses que falleció luego de resultar herida en su cabeza por una bala perdida en medio de una riña entre hinchas del América y del Deportivo Cali, ha conmovido a toda la ciudadanía y ha motivado a la reflexión, mucho más al conocerse el viernes pasado que la única persona capturada por el caso, quedó en libertad por falta de pruebas.

Olga Maecha, la abuela de Celeste, mientras observa con dolor la fotografía de su nieta, manifiesta que tanto ella como la familia confían en la justicia, reconoce el trabajo que han hecho, pero expresa que nada les va a devolver la niña ni cambiará la situación de violencia que viven en su territorio, "que sigan haciendo su trabajo y si hay algún culpable, que sean ello, simplemente confiamos en la justicia divina, eso se tejerán muchas cosas que no fue por hacerle daño a la niña, que no era la intención, y sabemos que no es, pero lo hicieron".

A raíz de estos hechos ocurridos el pasado sábado 27 de febrero, cuando se enfrentaron los hinchas, el Arzobispo de Cali Dario de Jesús Monsalve,con a Vicaría de Reconciliación y el Observatorio con su programa de barras Unidas, emprenderán una campaña de desarme en los barrios Julio Rincón y Doce de Octubre.

Campaña que inicia este miércoles 11 de marzo con una marcha por el barrio en la noche haciendo un llamado al "Desarme barrial Celeste". La familia de Celeste se une a la iniciativa de la Iglesia Católica, con el fin de evitar que hechos tan dolorosos vuelvan a suceder.