Feminicida de Yudi pagará 40 años de cárcel /

Su amor, su verdugo. Es la historia de una joven, de 19 años, que fue sometida a violencia sexual y física por parte del amor de su vida.

Tres días Yudi Fernanda Pérez Uribe, de 19 años, vivió prisionera, sometida a todo tipo de abusos por parte de su novio Mario Alberto Trujillo, también de la misma edad, quien cometió el ataque de celos consumido por el alcohol y las drogas.

La golpeó causándole serias afectaciones en el cerebro, corazón y un pulmón; golpes que no pudo soportar y finalmente ocasionaron su muerte.

El hecho ocurrió el 3 de junio del año 2020 en un humilde barrio de Neiva, en donde se conocieron y construyeron durante dos años un amor de adolescencia. Nadie imaginó desenlazaría en un hecho tan repudiable.

Las autoridades realizaron el rescate de la joven, que malherida logró huir del lado de su verdugo.

Para esa época, la noticia la dio a conocer el coronel Héctor Ruiz de la Policía Metropolitana de Neiva: “Fue un hecho lamentable, donde gracias a la información de la comunidad y los familiares de la joven de 19 años, se logra hacer la intervención y rescatarla de quien sería su pareja sentimental y quien la retuvo varios días en su lugar de residencia. La joven fue sometida a maltrato físico que le ocasionaron graves lesiones y también fue abusada”.

Su tía Yeimi Uribe junto a otros familiares fueron testigos del lamentable estado en el que hallaron a la joven.

“Cuando logramos rescatar a mi sobrina el tipo estaba dentro de la vivienda, en la habitación donde la mantuvo tratando de no dejarla sacar y me parece inaudito que diga que no estaba en flagrancia. Sentimos una impotencia terrible, indignación total, no encontramos palabras para describir lo que sentíamos en ese momento, el sin sabor tan grande”, recordó con lágrimas.

El hecho que consternó a la comunidad huilense y generó todo tipo de reacciones, Esther Ardila, defensora del Colectivo de Mujeres de Neiva, manifestó su voz de rechazo.

“Rechazamos totalmente y estamos indignadas las mujeres de Neiva, el Huila y el país, hacemos un llamado y exigimos que este delito contra esta joven no lo toleramos y no hace daño a las mujeres, pedimos que se haga justicia y que no quede en la impunidad”, expresó.

Según la secretaria de la Equidad e Inclusión de Neiva, Camila Ortega, en Neiva se han reportado centenares de casos de violencia intrafamiliar, en donde las mujeres representan el mayor porcentaje de las victimas

“Violencia física 172 casos, psicológica 20 y abusos sexuales 90 casos, cada día vemos que los casos de violencia psicológica aumentan, pero es la que menos se denuncia”, informó la titular.

Aceptó la responsabilidad en el feminicidio

El pasado 8 de febrero, Mario Alberto Trujilllo Bernal, al acogerse a la solicitud un fiscal del Juzgado Primero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Neiva. Aceptó su responsabilidad en el delito de feminicidio agravado de la joven.

Según la Fiscalía, en este caso se presentó un ciclo reiterativo de violencia física y psicológica por parte del procesado hacía la víctima, quien habría sido agredida y retenida durante varios días por el implicado.

La pena que ser impuesta al condenado el implicado podría ser de 40 años y 8 meses de prisión.

Otras víctimas que esperan que se haga justicia en el Huila

Mientras tanto, familiares, amigos y conocidos de Jessica Alejandra Gómez, Cindy Vanessa Piña Oyola Elida Amanda Pérez Irua, Salomé Segura Vega, Nohora Isabel Hios y Daniela Gutiérrez, asesinadas en el año 2020 por su parejas y ex parejas sentimentales, esperan que el proceso judicial avance.

Sin embargo, la pandemia del COVID-19 ha detenido las investigaciones, y con eso también la esperanza de que se haga justicia, porque simplemente no merecían ser víctimas de la violencia de género que tanto afecta a la sociedad huilense.