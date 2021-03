“La pandemia me ha servido para reflexionar”: Juan Carlos Zarabanda

El reconocido intérprete de música popular Juan Carlos Zarabanda habló de la experiencia que ha vivido a lo largo de esta pandemia que afectó notoriamente la realización de espectáculos públicos.

El artista oriundo del municipio de Chaparral, sur del Tolima, explicó que este último año le ha servido para reflexionar, para valorar muchos momentos y circunstancias que antes se tenían como normales. Asimismo, explicó que ha continuado con la producción musical y precisamente días atrás hizo la presentación de su nuevo tema titulado Renuncio, el cual presentó a través de plataformas digitales.

Zarabanda reconoció que la ausencia de eventos masivos ha sido difícil. “Eso me ha dado duro. No tener conciertos. Yo estaba acostumbrado a salir el jueves y volver el lunes o martes pero ahora uno se siente extraño. Inicialmente no podía ni dormir los fines de semana. Uno se siente extraño. Para mí, lo más emocionante es compartir con la gente, que los seguidores canten con uno. Entre más gente esté uno se anima”, aseguró.

El reconocido interprete conocido como ‘La Voz de Oro de Colombia’ considera que se está hablando de reactivación económica de muchos sectores, ahora con llegada de la vacuna se habilitan muchas actividades pero los conciertos no. Se insiste en mantener el distanciamiento y los aforos por lo que la reactivación para nosotros se va a demorar.