Venezolanos interpusieron tutelas para ser vacunados en Pereira

Se trata de dos mujeres venezolanas mayores de 80 años de edad que están radicadas actualmente en la ciudad de Pereira de forma irregular y están solicitando ante las autoridades que las vacunen contra el COVID-19.

La personera de Pereira, Sandra Lorena Cárdenas, indicó que estas personas están pidiendo a través de tutelas que se les garantice su derecho a la salud y a la vida.

"Solicitan, a través de la Personería de Pereira, que sean incluidos en esta primera fase de vacunación, donde precisamente a los mayores de 80 años es a quienes les corresponde acceder a la vacuna contra el COVID-19. Teniendo en cuenta que el Gobierno nacional no ha descartado la posibilidad de iniciar el proceso con los migrantes irregulares, en el decreto que fue expedido para esta finalidad no se incluyó a este grupo que se encuentra en condición de especial vulnerabilidad", señaló Cárdenas.

Aunque hace unos días el presidente Iván Duque anunció la regularización en el país para las personas de nacionalidad venezolana, este proceso aún no ha iniciado y por eso no pueden ser incluidos en el Plan Nacional de Vacunación. Sin embargo, con respecto a estas tutelas, la personera explicó que deberá ser un juez quien determine si es procedente o no que estas personas reciban la vacuna.

Por último, la personera aseguró que se espera próximamente una ‘tutelatón’ masiva de venezolanos ya que varias personas, incluso desde antes de que iniciara la vacunación contra el COVID-19, se han acercado al Ministerio Público para solicitar asesoría jurídica con respecto al tema de las vacunas.