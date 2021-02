“Esto no es el súper negocio”: Gerente laboratorio Analicemos

La bacterióloga Claudia Chacón, gerente del laboratorio clínico Analicemos de Ibagué y su equipo de trabajo, fueron las invitadas al programa El Personaje de la Semana de Caracol Radio en Ibagué.

Este laboratorio es el único de carácter privado en el Tolima que tiene el aval del Instituto Nacional de Salud y a lo largo de la pandemia ha jugado un papel determinante en la realización de las pruebas COVID 19. Varias EPS y cientos de empresas particulares lograron avanzar en sus procesos gracias a la respuesta oportuna de este laboratorio.

“Nuestro trabajo fue clave en la reactivación económica de la ciudad. Muchas empresas nos enviaban sus empleados para la práctica de las pruebas y el mismo día tenían el resultado. Eso permitió que muchos negocios pudieran reanudar actividades en la época más fuerte del aislamiento”, sostuvo Chacón.

Un aspecto crítico para las instituciones de salud ha sido la demora en los pagos por parte de las EPS por la prestación de servicios a sus afiliados.

“Esto no es el súper negocio. No nos estamos tapando de plata. Las EPS no responden y nos ha tocado suspender servicios porque nosotros tenemos que responder a las empresas que venden los reactivos y enfrentar los pagos de nómina y del funcionamiento del laboratorio. Ya se tiene un antecedente en Cúcuta donde un laboratorio cerró sus puertas porque las EPS no pagaron”, contó Chacón.

Le puede interesar:

Inseguridad inquieta a comerciantes de Ibagué

Por su parte la coordinadora general de este laboratorio, bacterióloga Edna Rodríguez, contó que la mayor satisfacción que los acompaña es la satisfacción del deber cumplido, de lograr brindar una respuesta oportuna y eficaz a toda la comunidad especialmente en estos tiempos asimismo cumplir con las exigencias del Instituto Nacional de Salud.

A su turno, Daniela González, coordinadora del área COVID, explicó que se han cumplido a cabalidad con las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud además de cumplir con todos los informes y formatos que así lo exigen. Asimismo, explicó en forma pormenorizada el proceso que se cumple desde la toma de la prueba PCR hasta la entrega de los resultados al paciente.

Un hecho censurable durante esta pandemia es la mala disposición de muchos pacientes que agreden en forma verbal al personal de salud.

“Nosotros estamos prestando un servicio de salud en medio de unas circunstancias muy difíciles porque enfrentamos un virus invisible y muchas personas no comprenden eso y lastiman a nuestro personal. Hemos tenido pacientes muy groseros”, explicó Claudia Chacón, gerente del laboratorio.

Reviva la entrevista con estas profesionales de bacteriología que se la han jugado en forma decidida en medio de esta emergencia sanitaria.