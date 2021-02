Alcalde de Magangué rechaza amenaza a periodistas

Carlos Cabrales Isaac, alcalde de Magangué luego de conocer la presunta amenaza de un periodista en la ciudad, manifestó que rechaza rotundamente este tipo de situaciones que atentan contra la integridad de estos profesionales, faltando a la libertad de expresión en el municipio, por lo que anunció que se apersonará de interponer las denuncias correspondientes ante las entidades que velan por la protección y vida de estoas personas y tomará medidas ante esta situación, así mismo exigirá a la Fiscalía investigar de dónde provienen estas amenazas.

“No permitiré que estas amenazas se presenten en Magangué, faltando al derecho de la información, cada periodista es libre de informar a la comunidad los diferentes sucesos y acontecimientos, por eso me apersonaré de solicitar el acompañamiento y debido proceso ante la Unidad Nacional de Protección (UNP), para los periodistas que han recibido amenaza en Magangué, así mismo lo pondré en conocimiento de la Fiscalía para garantizar su derecho a la vida y libertad de expresión”, indicó Cabrales Isaac.

Vale mencionar, que esta solicitud la hará el alcalde luego de conocer a través de un medio de comunicación virtual, la amenaza que recibió el periodista, donde además envía un mensaje de solidaridad a estos profesionales. “No están solos y seré garante de que no se le vulnere el derecho a la libertad de expresión y la vida”, finalizó diciendo. Así mismo afirmó Cabrales Isaac, que no se tiene certeza sobre cuáles son los motivos que esgrimen quienes realizan dichas amenazas y esto se someterá a investigación.