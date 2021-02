Prohibirían entrada de mascotas en parques

La Alcaldía de Bucaramanga está considerando la posibilidad de prohibir la entrada de mascotas a los parques, que están bajo su cuidado, todo la falta de civismo de los dueños de mascotas.

La situación la puso en conocimiento el concejal Jorge Rangel, luego de enterarse de la decisión ya que desde hace meses se presenta que la mala tenencia de los dueños de perros ha generado problemas.

La situación ocurre en parques como La Flora y Carlos Enrique Virviescas donde están votando las heces en canecas de reciclaje e incluso dejándolas en el suelo, así como también discusiones por la falta de bozal en los perros.

"Esto ha generado problemas entre las personas, adultos mayores afectados con este tipo de perros que no llevan bozal. Hoy lo que hice fue hablar con el secretario de Infraestructura para que continúe el ingreso normal, pero vamos a entrar en un plan más drástico porque no permitiremos que dejen a las mascotas sin espacios de ocio", agregó.

El concejal manifestó que el acuerdo al que llegaron será permitir la entrada, pero no de quienes no lleven bozal o su bolsa para recoger las heces obligatoriamente y sin ninguna excepción se le dejará ingresar.

Esto se complementará, además, con un programa de civismo y tenencia de mascotas en parques donde hay vigilancia privada y en los que no.