"Aún sigo buscando a mi hija de dos años" Fabián Andrés Jaimes

“Aún sigo buscando a mi hija de dos años y de vez en cuando voy a la vereda El Guamo del municipio de Piedecuesta donde estaba mi vivienda la cual fue destruida por la avalancha del rio de Oro”, expresó Fabián Andrés Jaimes.

Aseveró que cuando llega al lugar donde estaba su casa la tristeza y el dolor se apoderan de él, dedibo a que el grito de llamado de auxilio de su esposa y sus hijos lo siguen atormentado.

“La esperanza mía es encontrar a mi hija de dos años para darle cristiana sepultura y no pierdo la fe en Dios en que los restos sean hallados en la zona de la tragedia”, recalcó.

Agregó que su fortaleza para seguir viviendo es Dios y su hijo Dylan, que lo motivan todos los días para no tirar la toalla.

“Voy a la vereda el Guamo, para buscar una respuesta del porqué me pasó lo que me pasó, pero cuando llego donde estaba mi casa, eso me parte el alma, solamente con saber que yo lo tenía todo ahí y de un momento a otro casi quedo solo”.

“Mi familia me hace falta, con mi esposa estuve 10 años y mis tres hijos eran el motivo para seguir adelante, pero ahora solo tengo a Dylan que es el que prende de nuevo mi llama para coger el camino de seguir estando aquí en este planeta”, argumentó este damnificado de la tragedia de Piedecuesta.

Fabián Andrés Jaimes, dijo que "al comienzo mi vida era un martirio, los recuerdos y los momentos de la tragedia no me dejaban dormir, pero me refugie en Dios y estoy saliendo de nuevo adelante".

Precisó que es duro, no cualquier persona puede vivir con ese dolor de saber que no están los hijos y lo poco que tenia se perdió en un abrir y cerrar de ojos.