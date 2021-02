Parte del personal de salud en Cúcuta no accedió a vacunarse

El Ministerio Público en la zona de frontera adelanta un ejercicio de control y veeduría en el esquema de vacunación que se ha iniciado en los centros asistenciales, priorizando este proceso para poder garantizar que se cumplan las normas impartidas por el gobierno nacional.

En Cúcuta se adelantan las visitas al Hospital Universitario Erasmo Meoz en donde se aplicaron los primeros biológicos que fueron enviados, sin embargo, fueron varios los hallazgos que se evidenciaron y que fueron indagados.

Karol Yesid Blanco Monroy personero de la ciudad de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que las observaciones se hacen en el número de dosis y evitar el desvío de los biológicos.

"Estamos haciendo el acompañamiento como Ministerio Público con el fin que no encontremos vicios o situaciones irregulares como en otras regiones del país, encontramos que se suministraron alrededor de 1600 vacunas dónde podemos evidenciar 226 recipientes donde venían los biológicos y evidenciamos que se pueden obtener de cinco a seis vacunas, algo que nos llamó la atención es que puede darse que sean 5 o 6 dosis por error humano en el momento en que se adelanta el suministro del componente en la ampolleta, puede ser una cantidad de 0.3 ML para aplicarle al paciente ", dijo el personero.

De igual forma el representante del Ministerio Público afirmó que preocupa que un número de funcionarios manifestaron no querer inmunizar se y que "ha habido personas que han manifestado que no quieren acceder a la vacuna, y entonces la pregunta es ¿qué es lo que pasa con esa vacuna? o ¿quién autoriza que se vacuna el siguiente en la lista? También estamos pendientes que se respete el turno y los derechos de las personas que en sí necesitan esta vacuna, que no se cree es un club de amigos o un clientelismo en el proceso de vacunación".

Blanco Monroy indicó que se continuará con este proceso que se extenderá a todas las clínicas y hospitales de esta región.