“Estoy perfectamente”: Liseidis Pérez, la primera vacunada en Barranquilla

Con positivismo, Liseidis Pérez, la líder de limpieza del hospital Adelita de Char, recibió la mañana de este jueves 18 de febrero, la primera vacuna contra el COVID-19 en Barranquilla, dando inicio oficialmente al plan de vacunación en el Distrito.

La mujer, manifestó estar “muy feliz” y animó a las demás personas para que se vacunen, una vez llegue su turno para la aplicación del biológico.

“Me reposé, como no soy hipertensa ni nada, fueron 15 minutos, tuve mi reposo, luego me tomaron la presión y estoy perfectamente bien. Estoy feliz, no siento nada. Los animo a que se vacunen, gracias a Dios llegó la cura”, expresó la mujer ante los medios.

Pérez, quien hace 13 años está vinculada al sector salud, recibió de parte del presidente Iván Duque, su carné de vacunación, luego de haber realizado todo el filtro necesario para participar del proceso de la vacuna.

Agregó que sin duda es un antes y un después en su vida y que su familia y compañeros la han apoyado en este momento

“Mi hijo me escribió ahorita un mensaje en el Facebook y me dijo: mami tú estás con Dios; y siempre he estado con Dios y mis hijos son muy devotos a Dios, igual que yo”, agregó.

El próximo 11 de marzo, la mujer de 42 años, espera recibir la segunda dosis del COVID-19, para completar su proceso de inmunización contra el virus.