Militares liberados por el ELN en Catatumbo tienen síndrome de Estocolmo

Con sorpresa fueron recibidas las declaraciones de los soldados Jhony Andrés Castillo Ospino y Jesús Alberto Muñoz Segovia, los cuales estuvieron retenidos durante 13 días por el ELN en la región del Catatumbo en Norte de Santander.

Los uniformados afirmaron tener un "cariño" por sus captores, los cuales se los llevaron el pasado 2 de febrero en el área rural del municipio de El Carmen.

Jesús Alberto Muñoz Segovia afirmó que "se siente feliz". "Vamos a volver a nuestras familias y me siento alegre como pase con esas personas, pues cuando tratábamos y charlábamos, también fue un buen trato la que nos dieron esas personas".

Por su parte, Jhony Andrés Castillo Ospino fue el más emotivo con las palabras afirmando que "desde el inicio nos dieron un buen trato, ya me sentía como amañado con ellos, la verdad no tengo que decir nada malo que me hayan dado mal trato. Estoy feliz pero a la vez triste por que ya me estaba encariñado con ellos".

Este comportamiento es conocido como el Síndrome de Estocolmo, el cual es un trastorno psicólogico temporal que aparece en la persona que ha sido secuestrada y que consiste en mostrarse comprensivo y benevolente con la conducta de los secuestradores, e identificarse progresivamente con sus ideas, ya sea durante el secuestro o tras ser liberada.

Los militares fueron valorados y también desde la unidad militar a la que esta adscrito se le empezó a brindar apoyo psicologico después de lo vivido en cautiverio

Los dos uniformados están a la espera para retornar con sus familias y después esperan recobrar sus funciones en el Ejército Nacional, al pertenecer al Batallón Energético Vial N°10 en Norte de Santander.

El Ejército Nacional mediante un comunicado rechazó el secuestro: "Reprochamos este tipo de prácticas que infringen flagrantemente los Derechos Humanos, al retener y secuestrar a estos jóvenes que prestan su servicio militar obligatorio sirviéndole a los colombianos, y agradecemos a la Defensoría del Pueblo, al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la Iglesia Católica su invaluable trabajo para traer de nuevo a la libertad a nuestros militares".