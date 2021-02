Falleció reconocida exdocente de la U. de Manizales, Edith Bustos Cremieux

Pedro Pablo Mejía, exdocente de la Universidad de Manizales, lamentó la pérdida de la experta en ortografía y corrección de estilo, Edith Bustos Cremieux, quien se desempeñó por varias décadas como profesora de una las asignaturas de Comunicación Social y Periodismo, Redacción Básica del nombrado centro de educación superior.

Su hija, Irma Cristina Cardona Bustos, expresó en sus redes sociales lo siguiente, lamentado la pérdida de su señora madre:

"A todas las personas que de alguna forma habían estado en contacto con ella, quiero agradecerles por haber confiado en mi madre como correctora de estilo.

Ella era mi compañera y mi llave en todos los procesos de acompañamiento a escritores.

Desde el corazón, extrañaré mucho a mi madre. Desde lo profesional, el mundo pierde una gran correctora de estilo, una mujer que amaba las letras, docente de gramática, sintaxis y redacción. Docente comprometida por muchos años con los estudiantes de la Universidad de Manizales y la Libre de Pereira.

Te extrañaré mamá, ¡extrañaré a mi gran correctora de estilo de bolsillo!

Me deja un profundo vacío. Por mi parte, seguiré haciendo honor a lo que me enseñó. Me quedan sus libros y publicaciones que me encargaré de multiplicar, pues sus enseñanzas", cierra el escrito de Cardona Bustos.

