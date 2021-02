A la cárcel de Manizales por desaparición forzada homicidio y otros delitos

La Fiscalía Segunda Especializada ante el Gaula de Caldas y otras autoridades de esta región del país, capturaron a un hombre que al parecer está involucrado en el homicidio y desaparición forzada de otra persona en hechos que ocurrieron en el Kilómetro 41 de Manizales.

Cuenta el ente acusador que mediante una denuncia, un hermano del fallecido y desaparecido de Otoniel Farfán Contreras, reportó que el día 3 de febrero en la mencionada vereda de la capital de Caldas, el hoy asesinado llegó de la ciudad de Cali donde había estado desde el 25 de enero por trabajo, pero decidió regresar para cobrar un dinero a un vecino del sector con quien tenía al parecer unos negocios en común.

Relata el familiar del occiso que ese mismo día, él salía hacia su sitio de trabajo, pero cuando regresó a la vivienda no lo encontró, lo llamó a su teléfono celular en varias ocasiones, pero no contestó, por lo que la preocupación no se hizo esperar por parte de sus conocidos.

Continuó relatando el allegado a la Fiscalía que, había salido desesperado a buscar a su hermano en la tarde a varios sitios aledaños porque pensaba que estaba con algunos amigos, pero éstos le manifestaron que horas antes lo habían avistado por un sector que es conocido como La Carrilera, llegando a Punte Nuevo, pero sin ningún resultado. Él mismo reanudó la búsqueda al día siguiente por donde había estado la noche anterior y halló unos tenis que eran los de el hoy fallecido y un rastro de sangre.

Para el día 7 de febrero de 2021, habitantes del municipio de Anserma, Caldas, reportaron a las autoridades el hallazgo de un cuerpo de sexo masculino en estado de descomposición, por lo que Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, identificaron que era el señor Farfán Contreras, quien había sido reportado como desaparecido.

Después de la captura del posible responsable de estos hechos y las audiencias preliminares, le fueron imputados los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, fabricación, tráfico o tenencia de armas de fuego, accesorio, partes o municiones, cargos que no aceptó ante un juez de control de garantías, pero fue posteriormente enviado a la cárcel.

