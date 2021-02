En el Huila, denuncian brutal golpiza a un joven en un estación de Policía

Según la víctima, Javier Andrés Santa, de 27 años, y reconocido comerciante, fue golpeado brutalmente al interior de la estación de Policía de la localidad, luego de que los uniformados le solicitaran el uso del tapabocas.

Desde su casa, donde se recupera de los golpes, el joven a través de un video entregó su versión de lo ocurrido.

“Ellos me piden el tapabocas; y la verdad yo no lo portaba en ese momento; porque lo había dejado en la caseta donde trabajo. Les pedí me dejaran dirigirme por el tapabocas y la cédula, pero -inmediatamente y sin mediar palabra- empezaron a agredirme de una manera brutal”, dijo la víctima del presunto caso de abuso de autoridad.

Según Javier Andrés, todos los uniformados que hacen parte de la estación arremetieron contra él hasta hacer que perdiera el conocimiento.

“Me patearon, me esposaron y me entraron a la estación. Estando ahí me golpearon en el estómago y la cabeza. Cuando recuperé el conocimiento les pedí que me llevaran a un hospital porque me sentía mal”, dijo Santa.

“Responsabilizo a la policía de Iquira sobre lo ocurrido; además pido ayuda porque siento que no he sido escuchado, y en realidad as cosas pudieron ser más graves. Pido que este caso no quede impune. Hago esta denuncia con el fin de aclarar la situación y confío en que las cosas saldrán bien porque soy un buen hombre”.

¿Se dio a la fuga?





Por su parte, el personero de ese municipio William Chequera se refirió al hecho.

“En atención a los hechos ocurridos como personero acudí al llamado de la comunidad en un caso de presunto abuso de autoridad. Me dirigí a la estación de policía; donde se realizó un traslado del ciudadano en ambulancia al hospital local. sin embargo, mientras iba a ser atendido por el médico, emprendió la fuga en compañía de su hermano Wilson Santa”, reportó Cerquera.

El representante de la Personería indicó que no fue testigo de lo ocurrido anteriormente, donde se denunció el presunto abuso de autoridad.

Respecto al tema de la fuga, Wilson Santa, hermano de la víctima dijo, “ante este tema de la supuesta fuga, quiero indicar que nosotros no nos fugamos porque no somos delincuentes, ni estábamos frente a un proceso legal de captura hacia alguien. Estando en el Hospital con las lesiones que son evidentes en los videos, le dicen a mi hermano que se lo van a volver a llevar a la estación de Policía, donde por supuesto él no quería volver. Entonces nos fuimos del Hospital, salimos por la puerta principal”.

A la vez que pidió respeto por la manera como nos señala el Personero local en el video, argumentando que no somos ningunos delincuentes.

Autoridades responden





Por su parte, el coronel de la Policía Huila, Harold Mauricio Barrera, indicó que ante los hechos registrados donde resultados dos policías lesionados, se establecerá la respectiva denuncia penal.

Igualmente, se adelanta una investigación disciplinaria interna para poder establecer si se presentó un abuso de autoridad por parte de los policías del municipio de Iquira.

Según indica Wilson Santa, en el hecho no resultó ningún uniformado herido, por lo cual refiere “ante el tema de los policías heridos es una gran mentira, mi hermano Javier no se hace responsable de lo sucedido; porque no se agredió a nadie, no hay evidencia alguna de qué eso sucedió o donde están los dictámenes médicos de los policías agredidos. A menos de que ellos arreglen eso con sus influencias”.