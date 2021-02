Bogotá: Un delincuente muerto y 2 heridos deja enfrentamiento con Policía

La historia comenzó en el barrio La Igualdad en el sur de Bogotá, allí tres delincuentes, dos hombres y una mujer, amenazaron a su víctima con armas de fuego y se montaron por la fuerza al vehículo particular.

Lea también:

“El muchacho me amenazó, la muchacha me quitó el celular para quitarle las ubicaciones y los sistema de rastreo al carro y el otro comenzó a manejar como loco, luego me dejaron tirado en un potrero”, manifestó el hombre víctima del hurto.

Los delincuentes emprendieron la huida pero con lo que no contaban era con que un familiar de la víctima tenía acceso a un sistema anti robo que tiene este vehículo, lo que hicieron de forma remota fue hacer que el carro se apagara y comenzara a pitar, esto sucedió exactamente en la calle 24B con carrera 27A.

“Y acá los vecinos se alertaron luego de que observaron el carro pitando, observaron gente sospechosa ahí y llamaron a la policía, cuando llegaron los uniformados fueron recibidos a tiros, un ladrón fallece, la ladrona que estaba al lado mío recibió un impacto de bala en la columna, el otro recibe un tiro en el pie y el muchacho jovencito que iba manejando fue capturado, gracias a la policía el vehículo lo recuperamos y gracias también al sistema de rastreo”, manifestó la víctima del hurto.

Esta persona que fue víctima de robo de su vehículo contó también que la barda delincuentes era conformada por personas muy jóvenes entre los 18 y 20 años.

El saldo final que entregó la policía de Bogotá fue de un delincuente fallecido, dos más heridos, que fueron capturados, junto con otro joven que resultó ileso.