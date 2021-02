"A mi esposa la perjudicaron": familiar de mujer que esperaba resurrección

En Isabel López, corregimiento de Sabanalarga, nunca se dio la resurrección que esperaban algunos habitantes que asistían al grupo cristiano de la iglesia Berea, sin embargo, algunas familias han quedado preocupadas por sus seres queridos, por presentar secuelas psicológicas, que actualmente mantienen hospitalizada a una mujer.

Así lo confirmó en diálogo con Caracol Radio, Jhony Palma, esposo de una mujer que desde el mes de diciembre, cuando ya se anunciaba una supuesta resurrección, fue al parecer retirada del grupo "por no ser apta para recibir a Dios".

"Mi esposa está en la clínica recluida, estamos esperando información de ella, estamos a la espera, preocupados viendo cómo va a evolucionar. Ella estaba bastante delgada, no dormía, decía cosas que no estaban cuerdas porque ella como dice uno, le dañaron la mente. A mi esposa me la perjudicaron", afirmó.

En medio del drama familiar y los problemas de salud que lo aquejan a él y a su esposa hospitalizada en Sabanalarga, pide al pastor al frente de la iglesia Berea "que de la cara y nos responda qué pasó, porqué a mi esposa le hicieron ese daño y llegaron tan lejos", agregó.

Seguidores en Barranquilla

Entre tanto, en la sede de la iglesia en Barranquilla, en el barrio Ciudad Jardín, permanecen al menos siete personas, continuando con las actividades religiosas, tras la polémica que desató la supuesta resurrección de Jesús el pasado 28 de enero.

El padre de uno de los jóvenes allí congregados, dijo a Caracol Radio que espera pronto poder encontrarse con su hijo, tras seis meses sin vivir con él, luego de congregarse al grupo cristiano.

"Se mantienen aislado porque hay incertidumbre por el tema del pastor y los muchachos ahora mismo están apenados con sus papás y la familias porque armaron tanto alboroto y pensaron que pasaría algo pero no sucedió", explicó

Finalmente aseguró que les han recomendado no presionar a su hijo, para que decida por su cuenta retirarse y regresar pronto con su familia.