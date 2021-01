Su función es conservar el orden público: Adelina Covo a Dau en tema peajes

La excandidata a la Alcaldía de Cartagena, Adelina Covo, se refirió a la polémica generada entre el mandatario William Dau y la Concesión Vial por el contrato de los peajes internos tras el pronunciamiento de la Contraloría General de la República.

La líder política cuestionó las actuaciones del alcalde sobre este tema y aseguró que sus declaraciones y su presencia en las manifestaciones podrían incitar a que las protestas pacíficas se tornen violentas.

“Usted no se está comportando como un alcalde. Su primera función según nuestra Constitución es cumplir y hacer cumplir las normas vigentes y la segunda es conservar el orden público dentro de la ciudad. Tiene la obligación de guardar la compostura y con su declaración y su presencia en los peajes, se puede pasar de la protesta legal a unas protestas violentas. Tenga cuidado alcalde que eso en el código penal se llama asonada y tiene pena de prisión”, advirtió.

Covo argumentó que lo primero que tiene que hacer Dau es pedirle a Edurbe como interventor información sobre la Tasa Interna de Retorno. “Segundo usted debe pedir un concepto a la oficina jurídica de la Alcaldía, si ya se cumplió con el contrato debe pedir un acompañamiento de los organismos de control para liquidar la concesión. Esto es lo que se llama control preventivo para garantizar la transparencia y el debido proceso y no meterse en más líos”, explicó.

Adelina Covo, sostuvo que William Dau tiene la opción de ponerse de acuerdo con la Concesión Vial para liquidar el contrato o darlo por terminado de manera unilateral.

“Lo único que no puede ser es armar esta alharaca paralizando algunos sectores de la ciudad o será que usted se siente muy inseguro en el cargo y está aprovechando para subir más en su popularidad y evitar así la revocatoria. Alcalde parece que usted estuviera engañando a la gente, mientras no adelante las gestiones legales la concesión tiene todo el derecho a seguir cobrando porque el contrato no está estipulado por año si no por sumas de dinero a recaudar “, puntualizó la excandidata a la Alcaldía.