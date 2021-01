Por Facebook será transmitida audiencia de revocatoria contra Quintero

Debido a la pandemia la audiencia pública de revocatoria del mandato del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, será a través de Facebook, transmitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a las 10 a.m.

Aunque en la audiencia se inscribieron 20 ciudadanos para hablar a favor del alcalde y 17 para argumentar su revocatoria, el acto administrativo del CNE, establece que solo los primeros 10 inscritos tendrán la palabra, al igual que un vocero de cada una de las partes.

"Si no fueran por estos mecanismos de participación ciudadana, yo no estaría acá. Voy a ir a ese comité. Me habían dicho que se podía enviar a un abogado, pero no, personalmente voy a ir a dar la cara”; afirmó Quintero

Así las cosas, después de la audiencia el movimiento revocatorio luego de que la Registraduría entregue las planillas, podrá empezar la recolección de firmas, para lograr su cometido tienen que ser avaladas 91.000

Sobre este proceso, ha sido tendencia en las redes sociales el #DanielQuinteroResponda con la miembros del gabinete de Quintero, han expuesto los puntos por los cuales el alcalde no merece ser revocado, incluso el mandatario aseguró que con lo que cuestan revocatorias se comprarían 15 millones de vacunas: