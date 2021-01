Alcalde debe suspender cobro de peajes: Colegio Nacional de Abogados

El director ejecutivo del Colegio Nacional de Abogados, seccional Cartagena, Nausicrate Pérez Dau, solicitó al alcalde de Cartagena, la intervención inmediata de los peajes, que se suspenda su cobro, se levanten las talanqueras y que se embarguen las cuentas de la Concesión Vial, para que se recuperen más de $300 mil millones de pesos de detrimento.

Tal solicitud se hace al conocerse la confirmación del fallo de la Contraloría General de la República donde determina que hay un posible detrimento patrimonial que supera los $300 mil millones, dándole la razón al Colegio Nacional de Abogados seccional Cartagena, al Comité Antipeajes, a Vejuca, a la Asociación Colombiana de Ingenieros, ACIEM; entre otras organizaciones que adelantaron un estudio que determinó que la Tasa Interna de Retorno, ya se había recaudado.

“Solicitamos en forma perentoria. Exigen al alcalde que intervenga en forma inmediata los peajes, suspenda el cobro de los mismos, ordene levantar las talanqueras para que la ciudad de Cartagena, no se le siga cobrando unos peajes que desde el 2015, se viene cobrando injustamente”, destacó Nausicrate Pérez.

El Colegio Nacional de Abogados, seccional Cartagena solicitará a la Contraloría General que embarque en forma inmediata las cuentas de la concesión vial, de los socios y de todos aquellos funcionarios; como ex alcaldes, ex directores de Valorización y de EDURBE para que le paguen a la ciudad de Cartagena, ese detrimento tan cuantioso. “Esperamos que actúen en forma inmediata porque el tiempo nos ha dado la razón”.

En el fallo de la Contraloría General de la Nación, se indica que existen inconsistencias en la información y soportes de costos y gastos de la operación. Se realizó un nuevo cálculo de acuerdo con la Tasa Interna de Retorno pactada en el contrato de concesión como remuneración del concesionario, encontrando que la TIR se habría alcanzado en 2015.

El organismo de control vinculó al proceso de responsabilidad fiscal que adelanta por estos hechos a 7 exalcaldes de Cartagena, varios ex directores del Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena y ex gerentes y ex subgerentes de la Empresa de Desarrollo Urbano EDURBE, quienes son llamados a dar explicaciones sobre los hechos generadores del detrimento fiscal.