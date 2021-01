Madre de menor abusado también habría sido víctima del agresor

Yanet* rompió el silencio y reveló mayores detalles del aberrante de violación del que fue víctima su hijo de 7 años en el que señala como responsable a su padre, es decir, al abuelo del menor.

La afligida mujer dio a conocer un dato perturbador sobre la conducta sexual del señalado agresor, quien según ella, también la habría abusado cuando tenía 5 años edad.

Lea también: Capturado por extorsionar a su expareja para no publicar fotos íntimas

"De niña pasé muchas cosas con él, me tocaba y mi mamá no me creyó, ella salía a trabajar y nunca creía que era verdad", dijo la mujer.

Y ahora, infortunadamente, la historia parece repetirse con su pequeño de 7 años, quien según su denuncia, habría sido abusado en dos oportunidades, una vez en abril de 2020 y la más reciente, el pasado 12 de de enero.

"Yo veo que mi papá viene saliendo con el niño del baño, envueltos en la misma toalla y yo enseguida sospeché. Le pregunté a mi hijo y me dijo que no podía decirme nada por que era un secreto entre él y su abuelo. Me lo llevé a un parque y le insistí en que me contará y entonces me dijo todas porquerías que él le hacía en el baño", contó la madre.

En la primera ocasión, la mujer lo denunció pero dice que nada pasó, incluso señala que solo dos meses después, fue que le dieron la orden de valoración por Medicina Legal donde los resultaron no dieron claridad sobre el presunto abuso, por lo que Yanet y hijo siguieron viviendo con sus padres.

"Yo me confié porque según no había habido abuso y como yo no cuento con más nadie, seguí viviendo ahí".

En esta ocasión, Medicina Legal logró determinar que sí hubo abuso tras el caso ocurrido en enero de este año, por lo que las autoridades fueron alertados de la situación; sin embargo, el presuntos abusador no ha sido capturado.

"Yo me siento culpable porque como la primera vez me dijeron que no había habido abuso, me confié y seguí yendo a la casa de mis padres, dejando a mi hijo compartir con él y ahora ocurrió esto", comentó.

Por ahora, el menor permanece en un hogar sustituto del Instituto Colombiano Bienestar Familiar donde recibe el acompañamiento psicososial que requiere.

"Ellos (ICBF) me quitaron el niño porque dicen que yo tengo cierta culpabilidad por llevar al niño a casa de mis padres, cuando ya existía una denuncia por presunto abuso, y bueno, yo me siento culpable, pero no voy a descansar hasta que ese señor no esté preso", sentenció Yanet.

*Nombre cambiado para preservar la identidad de la víctima.