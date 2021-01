Comfenalco inició entrega de kits escolares

Desde esta semana y hasta el 6 de febrero la caja de compensación familiar, Comfenalco Tolima, anunció la entrega de los kits escolares en la sede central de la entidad en la calle 37 con carrera sexta, sin embargo previamente se deberá agendar la cita de acuerdo al ‘pico y cédula’.

Con el programa, Comfenalco beneficiará a los niños entre los cinco (5) y los dieciséis (16) años de edad, cumplidos a 30 de noviembre de 2020, se incluirán trabajadores dependientes de empresas nuevas afiliadas a 30 de noviembre y que afilien trabajadores a 30 de noviembre de 2020, beneficiarios de afiliados de las categorías A y B, es decir, de trabajadores que devengan hasta cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El paquete escolar estará segmentado por rangos, uno para niños en edad de 5 a 8 años, y de 9 a 16 años. El beneficio será entregado a la persona que reclama el subsidio monetario, presentando la Tarjeta Verde y la cédula de ciudadanía.

El kit escolar podrá reclamarse en las fechas establecidas en el horario que se permitirá así: de lunes a viernes de 7:00 a.m. – 7:00 p.m. Los sábados de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los domingos de 9:00 a.m. – 3:00 p.m. Para el día 6 de febrero de enero la atención será de 7:00 a.m. a 12:00 m. únicamente.