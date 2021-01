Delincuencia sin toque de queda en Cúcuta

El barrio Ceci no escapa de la inseguridad que se vive en la gran mayoría de los sectores de la ciudad, que cualquier hora del día sin importar el toque de queda los delincuentes hacen de las suyas, a esto se le suma el poco personal que tiene la policía para realizar vigilancia.

Según Pedro fuentes presidente de la junta de acción comunal del barrio Doña Ceci, " en horas de la mañana, tarde y noche, los habitantes del barrio son víctimas de los ladrones, ni siquiera en los toques de queda los delincuentes se resguardan anda por las calles y con revólver o cuchillos le quitan sus pertenencias, y atracan en las tiendas o establecimientos comerciales. "

Además, reconocen que la reacción del cuadrante no es la idónea, "aquí solo hay una moto con dos policías, y a veces le toca estar a uno de ellos en el CAI, entonces no podemos darles la responsabilidad a las unidades disponibles porque no son las suficientes a lo que se necesita, pero si esperamos una estrategia contundente por parte de los altos mandos “, según el líder comunal.

Lea además: Gradualmente se permitirán apertura de sectores en Cúcuta

Por eso esperan que el nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, cree estrategia para devolver la seguridad y su percepción de parte de la comunidad en toda la ciudad.