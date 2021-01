Decretos tomados por cuenta propia confunden a los ciudadanos: alcaldes

En 9 municipios del Valle de Aburrá, a excepción de Medellín, comenzó a regir un toque de queda de continúo, desde el sábado 16 de enero hasta el lunes 18 a las 5 de la mañana.

El alcalde de Medellín, como medida para contener la propagación del virus en la ciudad decidió proponer un toque de queda solo para la capital de Antioquia, que comenzó el viernes y culmina el lunes. Varios alcaldes del Área Metropolitana, no respaldaron la decisión de Quintero, pero sí se acogieron al decreto expedido por la Gobernación de Antioquia, como lo manifiesta el alcalde de Sabaneta, Santiago Martínez.

“Si me preguntan si estoy de acuerdo con más cierres, mi respuesta es que no, en especial los toques de queda, porque esta medida ya no funciona. La comunidad tiene que hacerse responsable de la salud personal y de sus familias. Nos obliga el Gobierno nacional y ahí tendríamos que actuar para no acarrear una sanción disciplinaria”, planteó el burgomaestre.

Por su parte el mandatario de Barbosa, Augusto Gallego, señala que tener decretos distintos en los diferentes municipios del Valle de Aburrá, puede confundir a las personas, pues hay quienes residen en una localidad, pero trabajan en otra.

“Es natural que exista cierta desinformación por parte de la comunidad, porque tanta normatividad de diferentes organismos, es claro que confunde. Es importante que la gente entienda que todo lo que se decide va encaminado al bienestar”, expresó el alcalde.

La medida de toque de queda para el Valle de Aburrá, se unifica al del Medellín y ambos irán hasta el lunes 18 de enero a las 5 de la mañana. Algunos municipios de la subregión del Oriente de Antioquia, también tendrán esta misma medida.