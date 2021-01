Desplazamiento hacia Cúcuta se ha disminuido por la pandemia

El aumento de casos del COVID-19 en Norte de Santander y la alta ocupación de camas UCI que se mantiene en los principales centros hospitalarios, ha afectado a todos los sectores económicos de la región.

Sin embargo uno de los efectos inesperados ha sido la disminución del desplazamiento desde otras regiones del departamento hacia la capital nortesantandereana, temiendo en este caso muchas de las víctimas un posible contagio del coronavirus.

Elisa Katherine Montoya Obregón secretaría de víctimas y posconflicto de la alcaldía de Cúcuta , le dijo a Caracol Radio que los indicadores se han venido monitoreando desde hace meses y se ha podido sacar ese balance durante el final del 2020 y el inicio del 2021.

"En lo que fue el final de año y este año nuevo ha sido un balance en donde no se ha presentado desplazamientos masivos sino algunos casos, en el balance que hacemos desde el mes de noviembre henos visto esta disminución, pero por supuesto que estamos completamente dispuestos y en la secretaría de posconflicto no hemos dejado de atender ni un solo día, y no estamos en virtualidad porque la protección de los Derechos Humanos tiene que ser siempre presencial, y sabemos que es un riesgo para nuestras vidas, pero estamos dispuestos a hacerlo porque son los que necesitan los ciudadanos, que seamos un funcionario comprometidos para entregarles las ayudas y atención humanitaria desde la alcaldía de Cúcuta " afirmó la secretaria.

Reiteró que las rutas de atención son establecidas por el gobierno nacional, y se mantiene la disposición de los recursos para poder reubicar a estas personas en esta difícil situación.