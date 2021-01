“No existe plan de reactivación económica”: Edgar Rodríguez

El presidente del Grupo Empresarial del Tolima, Edgar Rodríguez, no ocultó su preocupación por la ausencia de un plan de reactivación económica por parte de la Alcaldía de Ibagué y la Gobernación del Tolima en medio de esta crisis generada por el COVID 19.

“Es preocupante que no se tenga un plan de reactivación económica. No se conoce cuál es la estrategia de las autoridades locales y regionales para impulsar un nuevo impulso económico para la región. No se sabe cuál es el plan de la Alcaldía y Gobernación”, expresó el dirigente gremial.

Rodríguez manifestó que, por lo menos, durante el primer semestre del 2021 será un período de resistencia para los comerciantes y empresarios teniendo en cuenta la incertidumbre reinante por cuenta del Coronavirus además de las diferentes medidas como toque de queda, ley seca y otras restricciones de movilidad generan un impacto directo en el consumo.

Finalmente, el vocero del Grupo Empresarial del Tolima manifestó que la inversión pública es determinante para generar un impulso a la economía regional.