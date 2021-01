Denuncian contaminación por hidrocarburos en río de Tibú

Desde el Movimiento Comunal Catatumbo se estaría denunciando una grave contaminación por hidrocarburos en el río Socuavó del municipio de Tibú, situación que estaría afectando a familias campesinas que cuentan con esta fuente hídrica para su sustento a través de la pesca y la agricultura.

"Hay una compañía contratista de Ecopetrol ahí cerca que de pronto serían los que habrán hecho el derrame, porque ahí cerca están trabajando sobre una tubería y han hecho caso omiso a la contaminación del río que nos está perjudicando mucho la zona del Catatumbo", asegura uno de los campesinos afectados.

Llaman a las autoridades competentes a estar atentos a estos problemas de son recurrentes y que en esta ocasión ya llevaría aproximadamente una semana.

"Corponor no están pendiente de lo que le toca, simplemente de cobrar impuestos y no se apersona de la contaminación y a Ecopetrol lo llamamos a estar pendiente de las tuberías, así como esa hay más aquí en la zona y no se apersonan de la contaminación, de lo que está sucediendo en el municipio de Tibú", denuncia el campesino.

Las acciones de grupos armados en la zona serían en muchas ocasiones las causas de los derrames de crudo en las fuentes hídricas del Catatumbo, por lo que la comunidad teme denunciar y espera acciones de los organismos encargados, mientras su vida depende del agua contaminada.