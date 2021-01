En UCI profesionales contagiados con COVID

Se eleva la cifra de profesionales de salud de la primera línea de combate del COVID-19 que se contagian del virus en Santander.

Es el caso de dos trabajadores del Hospital Universitario de Santander que se encuentran internados en Unidades de Cuidados Intensivos y que se contagiaron mientras atendían a sus pacientes.

Le puede interesar:

El doctor Carlos Ibarra, subgerente de médicos del HUS, manifestó que ya van 216 casos profesionales que se han contagiado de COVID-19 en el hospital y preocupa el ritmo acelerado que presentan los contagios en el departamento.

"Invitamos a una cadena de oración por dos de nuestros colegas que están luchando por su vida para ganar esta batalla. Hago un reiterado llamado a la gente para que no salga de casa si no es necesario y evitar las reuniones familiares. Haremos que el sistema de salud colapse muy pronto y que personas que pueden salvarse no lo hagan", agregó.

Lea también:

Los profesionales internados son el instrumentador quirúrgico Jorge Castillo quien está en una UCI de la clínica Chicamocha y el enfermero Javier Guerrero hospitalizado en el HUS.

La ocupación de camas del hospital más grande de Santander llegó al 93% y anunció el subgerente que están haciendo esfuerzos con las directivas para ampliar la capacidad de atención a pacientes con coronavirus.