Nativos de Barú protestan por restricciones de la Alcaldía en Cholón

Buscando pronunciarse por lo que han considerado una vulneración del derecho al trabajo, nativos de la isla de Barú en la zona insular de Cartagena, protestaron cerca al sector de Playetas.

De acuerdo a los manifestantes, el distrito ha desconocido sus necesidades al decretar la restricción total en esta ensenada durante el puente de reyes, lo que según ellos, ha producido grandes pérdidas teniendo en cuenta que ya habían tomado dineros con prestamistas, y realizado compras de productos para comercializar a los visitantes.

“Estamos inconformes porque la Alcaldía no se pronuncia con nosotros, el Dadis no se pronuncia con nosotros; nada más cuando nos llegan noticias de cierre. Tenemos muchas complicaciones con vecinos, no nos están apoyando en nada, solo la acción comunal de Barú. Entonces nos están mezclando una cosa con la otra, quieren que nosotros quitemos los kioskos que están en el agua cuando ese es uno de los atractivos”, expresó Yermin Teherán Velásquez, Presidente de la Cooperativa Ciénaga Azul de Cholón.

Por su parte, Guardacostas continúa con los operativos en la zona para garantizar el cumplimiento de las restricciones, mientras que los comerciantes esperan sentarse con la administración distrital para definir la apertura del balneario.