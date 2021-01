Manizaleños califican como necesarias las medidas para el fin de semana

Ciudadanos de Manizales le manifestaron a Caracol Radio lo que opinan acerca de las decisiones tomadas por la Alcaldía para este fin de semana.

La comunidad manifiesta que las restricciones son necesarias e incluso algunos aseguran que deberían ser más estrictas con las mismas teniendo en cuenta los altos contagios de coronavirus que se han presentado en los últimos días tanto en Manizales como en el departamento.

“Las acciones son acertadas, sin embargo se debería tener más control en los focos donde hay mayor aglomeración de gente, como por ejemplo en el centro, allí hay mucha gente y hay pocos controles en los almacenes y en las calles” expresan.

Otra de las fuentes consultadas afirma que las restricciones hacían falta, ya que sin estas las personas no acatan las recomendaciones entregadas por las autoridades de salud. “La situación se está saliendo de control y si no es con normas y obligado, las personas no hacen caso”.

Actualmente el departamento de Caldas y su ciudad capital tienen una alerta hospitalaria en nivel naranja y están por encima del 70% en ocupación de camas UCI.

