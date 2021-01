Opiniones de los caleños respecto al inconcluso alumbrado móvil del 2020

En el último día de los recorridos del alumbrado en la ciudad, los caleños hacen un balance de la actividad y llegan a la conclusión que no cumplieron al 100% con lo prometido.

Cancelaron varios de los recorridos por toques de queda y prevención de contagios del #Covid-19, por algunas rutas programadas no pasaron y dejaron a la comunidad esperando, sumado a esto en algunos barrios al pasar, muchas de las carrozas iban apagadas.

Los caleños opinan :

Mariana Vega: “Si los recorridos no se hicieron completos ¿los caleños tendremos que pagar la totalidad del costo del alumbrado?, esto debe ser aclarado por la administración municipal”.

Hugo Molina: “El alumbrado no cumplió su objetivo, hubo días en que no pasó por los sitios prometidos, como también fechas en que lo suspendieron, si se preveía un segundo pico de la pandemia porque se programó tal actividad si no se podía cumplir?”.

Muchas preguntas de los caleños por las fallas presentadas de una actividad que tuvo un alto costo para la ciudad y que este año no presentó mayores registros fotográficos en redes sociales como en años anteriores, la comunidad pide una rendición de cuentas del alumbrado y de la feria virtual 2020.