En el Oriente antioqueño piden que PyC restrinja todo tipo de movilidad

Los 23 alcaldes del Oriente antioqueño solicitaron al ministro del Interior y de Justicia, Daniel Palacios, que se les permita implementar de manera general el pico y cédula las 24 horas del día, iniciando el miércoles 6 de enero y hasta el viernes 22 de enero, fecha en que los mandatarios locales evaluarán la efectividad de la medida.

Esto implicaría que los ciudadanos que no estén dentro de las excepciones a la medida, no podrían salir de sus casas el día que no tengan pico y cédula. Es decir, la norma dejaría de aplicar solo para el ingreso a establecimientos comerciales, como se había dispuesto inicialmente.

La solicitud se da a raíz de la crisis que vive esa subregión del departamento a causa del COVID-19, pues la ocupación de camas de cuidados intensivos está en el 100%, sumado al copamiento en los servicios de salud y el agotamiento del personal médico.