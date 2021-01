Benedetti dice que ocupación de camas UCI está casi al %100 en Bogotá

Luego de que Fabián Rosas, presidente de la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias, pusiera en duda datos de ocupación de Unidad de cuidados intensivos (UCI) en Bogotá, el senador Armando Benedetti (en sus redes sociales) denunció y advirtió que pronto se verán a las personas muriendo en los hospitales de la capital.

De igual forma, manifestó Benedetti: “la situación en Bogotá se ha vuelto insostenible, no de ahora sino de hace días. Ya hay problemas en la Shaio, en la San Ignacio y en la Country, donde los directivos y profesionales de la salud, me han contado y me han dicho que no hay UCIS para las personas que están llegando”.

“Están direccionando a las personas a otros lados, ayer por ejemplo, habían 40 personas que no tenían a donde direccionarlas” dijo Benedetti, frente a la atención de pacientes COVID en la capital del país.

Por último, el senador Armando Benedetti escribió sobre la ausencia de la alcaldesa Claudia López: “11 días de vacaciones y 14 días de aislamiento "voluntario" (que ella impuso) son 25 días en donde Claudia López no ejercerá las funciones para las cuales la eligieron los bogotanos”.