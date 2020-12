Gremios y ciudadanos, inconformes con aumento del salario mínimo

Parece que el aumento del salario mínimo, que se ubicó por encima del millón de pesos, con un aumento de 3,5% no logró convencer del todo a una parte de la ciudadanía.

En Caracol Radio consultamos a los medellinenses, quienes respondieron que el salario aún no es suficiente para suplir los gastos vitales como la canasta familiar.

“Es muy ordinario y muy malo, no alcanza para nada”, “no alcanza porque le suben a todo”, “con eso uno no merca”, “los pobres estamos llevados porque la gente no vive hoy con un mínimo, familias que tienen tres, cuatro o cinco hijos”, comentó la ciudadanía.

Un sector en desacuerdo con el aumento, son las centrales obreras y de trabajadores. La CGT había propuesto al Gobierno Nacional que el aumento fuera más alto que 908.526 pesos. Según Jorge Iván Díez, Secretario general CGT Antioquía, el salario no mejoraría la situación financiera de las familias.

“Es totalmente insuficiente. La canasta básica familiar de los colombianos está en 1.750.000 pesos, por eso las centrales obreras propusimos un incremento real del salario mínimo de un millón de pesos, más el subsidio de transporte. Los trabajadores siguen en una situación grave de ingresos para el año 2021”, afirmó el líder sindical

En cifras puntuales, el salario mínimo subió 30.723 pesos y el auxilio de transporte 3.600 pesos. La ciudadanía sostiene que el salario no alcanza y con el alza de algunos productos, el dinero cada vez alcanzaría para menos.