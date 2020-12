Dificultades para registros de niños venezolanos en el Catatumbo

En los municipios de la región del Catatumbo se presenta dificultades para el registro de recién nacidos hijos de extranjeras en la zona rural e incluso en los cascos urbanos, zonas donde las mujeres recurren para atender sus partos a las tradicionales parteras, ante los trámites que les niegan acceder al registro de nacido vivo.

Yamile Cárdenas, comisaria de familia de San Calixto, hace un llamado a las entidades para facilitar este proceso, ante las difíciles condiciones para acceder a los servicios médicos por parte de estas familias migrantes.

La comisaria dijo a Caracol Radio, “en los puestos de salud no dan el registro de nacido vivo, los jefes no autorizan el certificado, es una dificultad en la registraduría, es un proceso diferente, toca con testigos”

Añadió la funcionaria “El ingreso no fue regular, muchas no tienen pasaporte, no tienen el PEP, esto les bloquea los servicios de salud, por eso recurren a la modalidad de parteras”.

Esta fue una de las primeras solicitudes hechas por la recién creada asociación de mujeres migrantes del Catatumbo, que surgió de la iniciativa de las migrantes, con el apoyo de la defensoría del pueblo de Ocaña, para brindar capacitación y empoderamiento para mejorar las condiciones de vida de estas personas.