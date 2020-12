Mujer habría sido multada por pedirle a policía utilizar bien el tapabocas

En el centro de Bogotá, en el San Andresito de la 38, una mujer denunció que por pedirle a un policía de tránsito que utilizara bien el tapabocas, este se habría disgustado y le habría impuesto un comparendo por tener el carro estacionado en un sitio prohibido, cuando ella ya estaba parqueando su vehículo en un parqueadero del sector.

"Yo me encontraba haciendo la fila para ingresar al parqueadero, porque íbamos a hacer las compras de navidad con mi hijo. El oficial golpea el vidrio de mi carro para que hable con él, pero notó que tiene mal puesto el tapabocas y le digo que se lo acomode antes de que yo baje el vidrio", adelantó la señora Sandra.

Al parecer, según manifestó la mujer, el policía habría tomado como una provocación su solicitud y volvió a golpear el vidrio, "esta vez para pedirme que me saliera de la fila del parqueadero. Lo que pasa es que yo trabajo en la atención a pacientes enfermos de cáncer y cuando les da COVID-19 su situación se deteriora gravemente. Por eso le insistí en que utilizara bien el tapabocas", advirtió.

El oficial aseguraba que el parqueadero estaba lleno y que por eso debía apartarse de la fila. Ante la negativa, se ubicó detrás del vehículo para aparentemente tomarle fotos e iniciar un procedimiento sancionatorio. "Se dio cuenta de que el carro iba a entrar y me dijo que tenía que quedarme donde estábamos. Yo me bajé del auto para insistirle en que utilizara el tapabocas, para poder hablar. Mientras tanto, mi hijo estaba parqueando".

En un video compartido por la mujer se ve al intendente, identificado como John Mendoza, en efecto utilizando mal el tapabocas y asegurando que "no tengo por qué molestarme con usted. Si está haciendo un video para ridiculizar el procedimiento policial, puede hacerlo. No hay ningún problema. Yo simplemente le estoy haciendo un procedimiento de tránsito. Ahí quedan todos mis datos; por favor cumpla con las normas de tránsito", expresó.

La mujer enfatizó en que "yo no entiendo cuál es la molestia de que yo le pida que se ponga el tapabocas; es por cada uno y nuestras familias. Si realmente no estuviera molesto no me pondría el comparendo". Sin embargo, la respuesta del policía fue textualmente que si tenía problemas con su uso del tapabocas, "mejor tome su distancia, son dos metros de distanciamiento y ya. Por favor acérquese a la Secretaría de Movilidad".

Finalmente el oficial le entregó la orden de comparendo, pese a que el vehículo hubiera sido estacionado desde tiempo previo, según manifestó Sandra. Aseguró que la factura del parqueadero marcó desde las 15:51, mientras que la multa después de las 16:10. Pese a ello, la mujer confesó que pagará el comparendo para evitar riesgos innecesarios dados los antecedentes recientes en esa institución.