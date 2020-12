Menor que habría recibido disparo de policías en Bogotá, permanece en coma

Tras el operativo contra el transporte ilegal que se realizó ayer en el norte de Bogotá, y que terminó en una persecución por parte de la Policía, aparentemente causada porque una ruta habría atropellado a un oficial, se confirmó que dos civiles resultaron heridos por arma de bala. Una de ellas, Alejandro Morales, es menor de edad y por un impacto en la cabeza quedó en coma inducido.

"Alejandro salió de la operación anoche, y 24 horas después permanece en coma. Esta mañana movió la mano, pero solo fue una vez. La mamá me dijo que su recuperación no ha evolucionado, que ha sido muy baja. En definitiva está todavía muy grave, porque no ha evolucionado como los doctores esperaban", aseguró a Caracol Radio, Mónica Mujica, cercana a la familia.

De hecho, la señora Mujica es madre de la otra víctima de arma de fuego, Sebastián Montaña. Y sobre su hijo aseguró que afortunadamente su estado es favorable, pese a que los impactos que habría recibido en la espalda le afectaron parte de la vejiga y del hígado.

Las familias de las víctimas, tal como lo expresó la señora Mujica, piden que las investigaciones sean independientes y que cuestionen lo dicho por la Policía. Sostiene que a los jovenes les venían disparando desde antes de que atropellaran, según ella por accidente, al oficial. Además, la señora advirtió que las autoridades ni siquiera han ido a mirar cómo quedó el carro.

A propósito, durante esta tarde se presentaron frente al CAI del barrio El Codito manifestaciones de la ciudadanía en rechazo a estos hechos que tienen a un menor de edad en coma y a otro joven con heridas de bala. La comunidad hace un llamado especial al CTI de la Fiscalía, ente que asumió el caso, para que adelante de manera transparente la investigación.