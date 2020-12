Distrito lanzó 'Calma', la línea de atención especializada para hombres

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Cultura, anunció la llegada de 'Calma', la línea de atención exclusiva para hombres en la ciudad, a donde se podrán comunicar en caso de querer ser escuchados o necesitar ayuda emocional.

De acuerdo con la alcaldesa Claudia López, el objetivo es desaprender del machismo, que "por milenios le ha dicho a los hombres que demostrar su hombría es no mostrar sus emociones, no reconocer sus vulnerabilidades, no actuar con empatía, tener dominada a su pareja y tratar de mantener privilegios sobre ella. Incluso ha justificado violencias de género e intrafamiliar y discriminaciones de todo tipo".

Por ello, aseguró que esta es una "transformación cultural pendiente en Bogotá, y para la cual desde la Alcaldía Mayor queremos acompañar a todos los que quieran desaprender machismo a dar el primer paso. 'Calma' será la nueva línea de atención para los hombres que quieran ser escuchados, desahogarse; si necesitan a alguien con quien conversar, sobre el manejo de sus emociones, lo que sienten o lo que necesitan pueden llamar al 01 8000 423614".

Y aclaró que "de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche, y los sábados de 8:00 am a 2:00 p.m. siempre habrá profesionales que estén dispuestos a escucharlos, a conversar y prestarles orientación; a enseñarles cómo superar comportamientos machistas y expresar sus emociones, y a cómo resolver sus conflictos sin violencia".