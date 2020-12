"Me aparto de Comfacor de manera obligada": Jorge Orlando Bernal

Jorge Orlando Bernal Guacaneme renunció a su cargo de Director Administrativo en Comfacor. Su renuncia se dio luego de conocerse la designación de la exgobernadora de Córdoba, Marta Sáenz Correa, como agente interventora de la Corporación.

La salida del funcionario también coincidió con recientes denuncias de presuntos actos de corrupción durante su administración. Los señalamientos provienen de un grupo de empresarios que forman parte del Comité de Seguimiento a la Intervención de la Caja, los cuales conoció Caracol Radio.

En entrevista con este medio, Bernal Guacaneme entregó algunos detalles de su renuncia y también respondió a las denuncias del Comité de Seguimiento.





¿Cuáles son los motivos que obligaron a su renuncia a la dirección administrativa de Comfacor?

“La Superintendencia del Subsidio Familiar, mediante Resolución Número 0533 del 7 de diciembre del presente año, designó como Agente Especial de Intervención a la doctora Marta Sáenz Correa. No obstante, analizado el mencionado acto administrativo, esta dirección encuentra que se trata de un acto que contiene irregularidades desde el punto de vista legal, en especial el ordenar a la Corporación vincular de manera directa a la doctora Sáenz Correa”.

¿Por qué una entidad como la Supersubsidio, a través de un acto administrativo, le ordena a usted a actuar de manera irregular en el nombramiento de la señora Sáenz?

“Es ahí donde hay la contradicción, por eso mi renuncia al cargo de Director Administrativo en Comfacor, teniendo en cuenta que en contra del acto emitido por el Superintendente del Subsidio Familiar no procede recurso alguno y ante la imposibilidad de mi parte de dar cumplimiento al mismo. Imagínese, yo como empleador contratando a una persona quien es la que me debe vigilar y que, además, de acuerdo con la normatividad laboral, quedaría subordinada a mí, lo cual no es ético hacerlo ni tampoco en términos legales”.

¿Entonces esta decisión de la Supersubsidio lo obliga a renunciar?

“Me abstengo de hacer ese nombramiento y por eso presento mi carta de renuncia, obligado, a la dirección de Comfacor”.

¿Ya le recibieron la renuncia?

“Yo la radiqué ayer ante la Superintendencia de Subsidio Familiar y también ante la Superintendencia de Salud, porque también soy el liquidador del programa de salud, pero no he recibido respuesta.

¿La exgobernadora Marta Sáenz ya visitó Comfacor?

“Ayer debía venir a Comfacor la señora Marta Sáenz con una comisión de la Supersubsidio. Fui notificado de esa visita, la estuve esperando todo el día y no sé si decidieron no venir a raíz del conocimiento de mi renuncia”.

La Comisión de Seguimiento a la Intervención de Comfacor asegura que durante su administración crecieron las acreencias y que estas superarían el billón de pesos. ¿Qué hay de cierto?

“Estos señores de la Comisión de Seguimiento desde mi llegada han hecho lo imposible para desacreditarme, en especial uno de ellos. En particular un empresario que tenía cuantiosos contratos con la Corporación. Estamos haciendo las denuncias respectivas frente a una campaña de desprestigio hacia mi persona. Ellos hablan de que crecieron las deudas y eso no es cierto, lo que crecieron fueron las reclamaciones. Hay reclamaciones por un billón de pesos, pero de ahí a que sean reconocidas en un proceso de liquidación, es absolutamente distinto”.

La misma Comisión señala que contra usted pesa una orden de captura por descartar un fallo de tutela…

“Ellos solicitaban información de contratos y de la liquidación de la EPS de Comfacor; nosotros respondimos que a esa información era reservada. Se interpuso por parte de la Comisión una acción de tutela y el juez ordenó cinco días de arresto en mi contra como director administrativo de la Caja. Sin embargo, no se hizo efectiva porque finalmente le entregamos al juez la información solicitada”.