Médico sobreviviente de COVID-19 solicita bono del gobierno en Cartagena

Tres meses internada en una UCI de la Fundación Cardiovascular de Colombia bajo pronóstico reservado, marcaron la vida de Delfina Polo, una médico general que hoy puede dar testimonio de lo duro que es tener COVID-19.

Todo inició el 7 de junio de 2020, cuando la joven de 30 años empezó a sentir síntomas respiratorios tras haber apoyado una atención de pacientes positivos para Coronavirus, de ahí, libró una larga batalla por salir adelante donde fue intubada, le hicieron traqueotomía y presentó falla multiorgánica; nada de eso recuerda.

Hoy, cuando ya estaba a punto de ser sustituida en su trabajo por orden de prestación de servicio, y tuvo que regresar pese a algunos quebrantos, Delfina hace un llamado al gobierno nacional; hasta el momento, no ha sido beneficiada por el bono otorgado desde el Ministerio de Salud, ni tampoco ha recibido una respuesta de su ARL (Positiva), quien debería cumplir con una retribución económica.

"Quiero que el presidente conozca mi situación porque sería de gran ayuda recibir el bono COVID. No me han dado ni un solo peso porque soy OPS, apenas me hospitalizaron se congela el contrato y solo con el apoyo de mi esposo pude solventarme", precisó la médico.

Mientras llegan los apoyos, esta valiente mujer solo espera llegar a un 100% de la recuperación, y seguir con su labor en el cuerpo policial.