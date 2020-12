Comandante de la Armada asciende al máximo grado de un oficial naval

En el campo de paradas de la Escuela Naval de Cadetes, con la bahía de Cartagena de testigo se realizó el ascenso de un personal de Oficiales de insignia y superiores de la Armada de Colombia y el escalafonamiento de nuevos Oficiales de la Armada de Colombia y de la Marina Mercante. La ceremonia, que contó con las medidas sanitarias para la prevención de la COVID-19, estuvo presidida por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, y contó con la participación de altos mandos militares.

En el evento marcial ascendió al máximo grado de un Oficial Naval el Almirante Gabriel Alfonso Pérez Garcés, comandante de la Armada de Colombia. Así mismo, ascendieron el Mayor General de Infantería de Marina Sergio Alfredo Serrano Álvarez, el Mayor General de Infantería de Marina Ricardo Ernesto Vargas Cuéllar, el Vicealmirante Juan Francisco Herrera Leal, el Contralmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla y el Contralmirante Rafael Arturo Aranguren Devia.

En la misma ceremonia y luego de haber cumplido a cabalidad su formación integral en la Escuela Naval, un grupo de 106 jóvenes colombianos, entre ellos 24 mujeres, se escalafonaron como Tenientes de Corbeta, Subteniente de Infantería de Marina y Teniente de Corbeta de la reserva activa. Los nuevos Oficiales integran el Contingente Naval Regular No 151, Contingente de Infantería de Marina No 102, Contingente Naval Profesional No 164 y Contingente Mercante No 49.

Los nuevos oficiales recibieron las espadas del oficial naval, que simbolizan el mando y liderazgo que ejercerán estos hombres y mujeres para servir con valor a su Patria y contribuir a la misión constitucional de la Institución Naval.

Durante la ceremonia el señor presidente de la República impuso la Medalla “Francisco José de Caldas”, en la categoría a la aplicación, al Teniente de Corbeta Yorman David Agudelo Morales, por haber ocupado el primer puesto de esta promoción.