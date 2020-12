Vuelve el cordón sanitario al centro de Cali

A partir de hoy se instala el Cordón Sanitario en el centro de Cali para garantizar un espacio bioseguro, todos aquellos que ingresen al centro deberán portar tapabocas.

Por parte de la administración municipal se realizarán controles de ingreso para manejar la aglomeración, exigir el porte del tapabocas y tomar la temperatura, igualmente estarán atentos a cualquier persona que presente algún síntoma relacionado con el COVID-19.

“En esto va a trabajar nuestro equipo de Salud Pública y nuestro equipo de Seguridad y Justicia para proteger el centro a donde diariamente llega un promedio de 150 a 200 mil personas” expresó el secretario de Seguridad de Cali Carlos Rojas.

Entre las medidas tomadas en el Centro, no se podrán parquear motos o vehículos en los espacios públicos, tampoco se permitirán la instalación de nuevos puestos de venta ambulante, solo los que ya vienen trabajando con la alcaldía en este proceso de medidas de bioseguridad.

El secretario recalcó la medida anunciada por el alcalde de Cali Jorge Iván Ospina, acerca de la ley seca y toque de queda a partir de este 11 de diciembre desde la 1:00 am a 5:00 am, hasta el 16 de diciembre. La decisión fue tomada debido a que se ha detectado que en ese horario es cuando menos control hay en la ciudad. “Si las personas no hacen caso de la aplicación de la medida, se tomarán decisiones más drásticas” confirmó el secretario Rojas.

Otra de las medidas a partir de hoy, es el incremento de operativos en toda la ciudad, todos los que se realizaban los fines de semana, también se harán durante la semana, en el centro, en centros comerciales y sectores gastronómicos.

La idea es ejercer el mayor control posible para preparar la ciudad durante el periodo más difícil que pueda tener Cali entre el 16 y el 24 de diciembre en materia de contagios de Coronavirus.